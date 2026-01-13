Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска возмутился искусственным завышением курса рубля и высокими кредитными ставками госбанков — это делает надежду на быстрый выход из кризиса российской экономики несбыточной и грозит банкротством тысячам компаний.

Кредиты госбанков Дерипаска назвал «кабальными», а ставки по ним — «запредельно высокими». Завышение курса рубля бизнесмен оценил как «абсолютно безумное» и отметил, что оно уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики.

«Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны», — предупредил бизнесмен в телеграм-канале.

Он отметил, что в деловом сообществе не понимают, почему не существует совместной программы действий правительства, ЦБ и бизнеса по снижению инфляции «за счет увеличения предложения товаров и услуг возможно альтернативных».

«Ни один из моих собеседников не смог дать внятного ответа. Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?» — написал Дерипаска.