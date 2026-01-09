НАВЕРХ
Продлен упрощенный порядок ввоза в Россию смартфонов и компьютеров

Источник:
Sibnet.ru
Ноутбук
Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство продлило до конца 2026 года упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств, в числе которых смартфоны и компьютеры, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления», — сказано в сообщении.

Упрощенный порядок ввоза касается процедуры получения нотификации на технику. Соответствующий документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Это смартфоны, планшеты, компьютеры и микросхемы.

По общему правилу для получения нотификации для ввоза в РФ таких устройств изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Упрощенный порядок «допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий», пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с упрощенным порядком исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в случае, если ввозимые устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Экономика #Торговля #Смартфоны
