«Мисс Россия» заявила о попытке изнасилования

Модель Анна Линникова, завоевавшая титул «Мисс Россия» в 2022 году, сообщила, что ее попытались изнасиловать на вилле на Бали, она написала заявление в полицию.

Об инциденте Линникова рассказала в сторис в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной на территории России). По ее словам, некий мужчина удерживал ее на вилле, отобрал телефон и пытался изнасиловать.

Модель поделилась, что долго искала переводчика, чтобы написать заявление в полицию. Она рассчитывает, что обидчика или вышлют из страны, или он проведет несколько месяцев за решеткой.

«На меня смотрят как на мясо для *… (секса) лет с 17, в то время как я образованна, воспитанная и всесторонне развитая женщина ,но все мужчины хотят от меня только одно», — отметила Линникова.

Линникова — победительница конкурса «Мисс Россия-2022», участница «Мисс Вселенная-2022». Сейчас ей 25 лет. Работает моделью.