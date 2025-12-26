Иван Ургант запустил YouTube-канал

Шоумен Иван Ургант запустил на YouTube новый канал под названием «Живой Ургант». Первый ролик был опубликован вечером 25 декабря.

Первое видео продолжительностью менее полутора минут получило название «Ургант удивил даже близких».

«Все как обычно сделали: поставили жидко-кристаллические экраны, декорации, оркестр… Два хора, детский и взрослый. Зрителей 700 человек. Все! 15 камер, съемка началась, я выхожу и вдруг. А вот стоп, не то», — пошутил Ургант.

Ведущий сообщил, что на канале будут выходить материалы, снятые им и его командой во время поездок в 2025 году. Также он поздравил всех с наступающим Новым годом, прочитав стихотворение Некрасова.

На момент публикации у канала уже 73,5 тысячи подписчиков, ролик посмотрели более 305 тысяч раз.

Шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале перестало выходить в эфир в феврале 2022 года, после того как Ургант сделал антивоенное заявление. The New York Times со ссылкой на источники написала, что «видные россияне» просили президента России Владимира Путина реабилитировать ведущего, но тот «отреагировал крайне негативно».