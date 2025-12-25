НАВЕРХ
Умерла актриса Вера Алентова

Источник:
Sibnet.ru
Вера Алентова
Фото: © пресс-служба президента РФ

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, актрисе стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким днем 25 декабря.

О смерти Алентовой сообщил ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Алентова днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, писало издание Msk1.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ в Москве. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где служила до смерти.

В кино дебютировала в 1965 году. Всесоюзную известность получила после выхода на советские экраны мелодрамы ее супруга, режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» в 1979 году. Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Другие известные роли — в картинах «Завтра была война», «Ширли-Мырли» и «Зависть богов».

Алентова и Меньшов прожили в браке 50 лет, вплоть до смерти режиссера в 2021 году. Их дочь Юлия Меньшова — известная российская телеведущая.

