Канатную дорогу над Обью захотели построить в Новосибирске

Пассажирская канатная дорога над Обью, которую планируют построить в Новосибирске, позволит за девять минут переехать с берега на берег, сообщил пресс-центр мэрии.

Компания «Урбантех Канатные дороги» на Совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции презентовала концепцию канатной дороги.

Протяженность трассы составит 2,8 километра, она пройдет от станции метро «Спортивная» до жилого комплекса «Европейский берег». Пропускная способность — минимум 1 тысяча пассажиров в час в одном направлении, время в пути — около девяти минут.

Канатная дорога может быть интегрирована с метро по принципу «сухой ноги», то есть с возможностью пересадки пассажиров без выхода на улицу. Кроме того, возможно открытие промежуточной станции на острове Отдыха.

В декабре была сформирована рабочая группа для определения условий концессионного соглашения, подбора земельных участков и сроков реализации.