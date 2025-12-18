Чиновников и депутатов освободят от сдачи ежегодных деклараций

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, избавляющий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Авторы инициативы объясняли отказ от существующего порядка подачи деклараций архаичностью сложившегося формата, так как государство перешло на постоянный мониторинг финансового положения чиновников с помощью системы «Посейдон».

Данная цифровая система антикоррупционного контроля взаимодействует с базами данных налоговой службы, Росфинмониторинга, Росреестра, ГАИ и других ведомств.