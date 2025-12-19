Трамп подпишет рекордный оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 декабря подпишет военный бюджет страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в 901 миллиард долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Проект бюджета ранее одобрил Конгресс США. Он, в частности, предусматривает выделение по 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Закон также выделяет 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии

Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил 884 миллиарда долларов. По оценке экспертов, российский оборонный бюджет составляет 134–145 миллиардов долларов.