Автопром стал худшей отраслью российской промышленности

Российский автопром демонстрирует наихудший результат среди всех отраслей промышленности, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном специалистами Центра стратегических разработок (ЦСР).

За январь–октябрь 2025 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 22,2% (в годовом выражении), в то время как в аналогичный период прошлого года наблюдалась положительная динамика (+20,4%). При этом за 10 месяцев текущего года российская промышленность в целом выросла на 1%, причем обрабатывающий сектор, в который входит и автопром, на 3,1%.

По итогам 10 месяцев 2025 года в России было произведено 537 тысяч легковых автомобилей, что оказалось на 9,6% меньше, чем годом ранее. Выпуск грузовиков сократился еще заметнее — на 32%, следует из анализа.

Доналоговая прибыль сектора производства автомобилей за девять месяцев текущего года составила 48,3 миллиарда рублей, что более чем в три раза ниже результата за аналогичный период 2024 года.

«Исследование показывает, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис. Отрасль остается критически важным работодателем во многих городах (Тольятти, Набережные Челны, Нижний Новгород) и драйвером для тысяч смежных предприятии. Ее коллапс грозит не только ростом безработицы и социальной напряженности, но и прямой нагрузкой на бюджеты всех уровней, которым придется компенсировать выпадающие доходы и растущие социальные обязательства», — говорится в докладе Центра стратегических разработок.