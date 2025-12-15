Сотрудники Лувра объявили забастовку

Сотрудники Лувра с понедельника, с 15 декабря начнут забастовку в знак недовольство методами администрации музея на фоне череды скандальных событий, пишет Le Monde со ссылкой на активистов.

В октябре преступники похитили из Лувра сокровища из коллекции драгоценностей Наполеона. Неделю назад утечка воды повредила сотни книг в отделе египетских древностей. Эти события показали проблемы с безопасностью и ветхостью инфраструктуры в одном из самых знаменитых музеев мира.

Три крупнейших профсоюза музея (CFDT, CGT и SUD) проголосовали за проведение забастовки 15 декабря. Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания.

При этом сотрудники сталкиваются с «ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги» посетителям.

В этой связи профсоюзы намерены «оказывать стратегическое давление» на руководство музея в течение недели, чтобы добиться изменений, заявили профсоюзные активисты.