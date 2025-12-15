НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сотрудники Лувра объявили забастовку

Источник:
Le Monde
361 1
Лувр
Фото: Benh LIEU SONG (Flickr) / CC BY-SA 3.0

Сотрудники Лувра с понедельника, с 15 декабря начнут забастовку в знак недовольство методами администрации музея на фоне череды скандальных событий, пишет Le Monde со ссылкой на активистов.

В октябре преступники похитили из Лувра сокровища из коллекции драгоценностей Наполеона. Неделю назад утечка воды повредила сотни книг в отделе египетских древностей. Эти события показали проблемы с безопасностью и ветхостью инфраструктуры в одном из самых знаменитых музеев мира.

Три крупнейших профсоюза музея (CFDT, CGT и SUD) проголосовали за проведение забастовки 15 декабря. Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания.

При этом сотрудники сталкиваются с «ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги» посетителям.

В этой связи профсоюзы намерены «оказывать стратегическое давление» на руководство музея в течение недели, чтобы добиться изменений, заявили профсоюзные активисты.

Еще по теме
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров о мире с Зеленским
Зеленский проведет мирные переговоры в Берлине
Швеция пожаловалась на доминирование ВМФ России на Балтике
смотреть все
Политика #Мир #Искусство
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Евросоюз согласовал бессрочную заморозку активов России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...

nicollaich

Микросхемы из стиральных машин плюс запчасти от унитазов творят чудеса.Долетели-таки.......

Danilon

Я не понимаю зачем профессиональные патриоты так унижаются. В США например, тоже строят мосты. Но они...