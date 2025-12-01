Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS неумолимо приближается к Земле — каждые сутки он сокращает расстояние до планеты примерно на 2 миллиона километров. На минимальную дистанцию загадочный гость из космических глубин подлетит 19 декабря. Но главная цель его маршрута — отнюдь не Земля.

3I/ATLAS впервые зафиксировали 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Расчеты показали, что траектория странного объекта не связана с Солнечной системой — он прибыл из глубин межзвездного пространства со скоростью 220 тысяч километров в час.

Пришелец из Рукава Щита-Центавра возрастом более 7 миллиардов лет движется по гиперболической орбите с аномальным эксцентриситетом 6,15. Эксцентриситет орбиты — степень «сжатости» (отличие от идеального круга). 3I/ATLAS пролетит Солнечную систему насквозь.

Главная цель 3I/ATLAS

Сейчас 3I/ATLAS и Земля — на сходящихся курсах, однако после 19 декабря космические тела начнут расходиться в пространстве. После этого межзвездный объект возьмет курс на Юпитер — самую крупную планету Солнечной системы.

Моделирование показало, что 16 марта 2026 года 3I/ATLAS подлетит к Юпитеру на расстояние около 53 миллионов километров — в масштабах космоса это очень близко. Аномальный курс межзвездного пришельца ставит под сомнение случайность такого маневра.

Ученые обратили внимание, что 3I/ATLAS за несколько месяцев объект совершил серию близких пролетов мимо почти всех значимых планет Солнечной системы — Марса (3 октября), Меркурия (8 октября), Венеры (3 ноября). Теперь впереди по курсу — Земля и Юпитер.

Подобные сближения в космонавтике организуют для придания межпланетному кораблю дополнительной скорости, это называется гравитационным маневром. После сближения с Солнцем 3I/ATLAS также изменил траекторию и ускорился, будто воспользовавшись тягой звезды.

Сближение с обладающим мощной гравитацией Юпитером на дистанцию в 53 миллиона километров выглядит особенно впечатляющим, особенно на фоне длины орбиты газового гиганта, которая составляет порядка 5 миллиардов километров.

Странности 3I/ATLAS

Многочисленные странности 3I/ATLAS привлекли внимание американского астронома и профессора Гарвардского Университета Авраама Леба. Он первым выдвинул теорию искусственного происхождения объекта.

Исследователь рассчитал, что во время максимального сближения с Солнцем 3I/ATLAS получил негравитационное ускорение, в результате чего точка сближения с Юпитером была скорректирована на 0,1 миллиона километров — именно это обеспечило точное совпадение.

Подобное ускорение могло быть контролируемым маневром. Леб полагает, что 3I/ATLAS представляет собой замаскированный автоматический звездолет-разведчик. Юпитер привлек его внимание, как самая большая планеты системы и теперь он намерен изучить его поближе.

Объект также пережил перигелий на относительно небольшом расстоянии от Солнца, что может указывать на его необычно высокую структурную прочность. Он также содержит необычно высокий уровень никеля при низком содержании железа и почти полном отсутствии воды.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: © NASA

Исследователь указал на антихвост 3I/ATLAS — шлейф частиц, направленный в сторону Солнца, а не от него. Это явление можно объяснить работой тормозного двигателя. Еще одна странность — радиотелескоп MeerKAT зафиксировал излучение 3I/ATLAS на частотах 1665/1667 МГц.

Леб также отметил, что пришелец прибыл с того же направления, откуда в 1977 году поступил загадочный радиосигнал «Wow!», полученный специалистами проекта SETI. По его оценке, вероятность случайного совпадения всех особенностей — один к десяти квадриллионам.

Что дальше

После сближения с Юпитером 3I/ATLAS возьмет курс на межзвездное пространство. Однако до 2028 года объект будет находиться внутри Солнечной системы. К этому времени наблюдать его с Земли станет уже невозможно — для этого он слишком маленький.

Но идеальная возможность раскрыть тайну 3I/ATLAS еще представится — для этого ученые планируют использовать автоматическую станцию Juno на орбите Юпитера. С 9 по 22 марта 2026 года объект попадет в зону прямой видимости аппарата NASA.