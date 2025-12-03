НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск раскрыл имя следующего президента США

Источник:
Politico
448 1
Илон Маск
Илон Маск
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский предприниматель Илон Маск считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет.

Маск в ходе недавней встречи с сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE), который он ранее возглавлял, предсказал имя следующего американского президента, рассказали источники газете Politico.

Маск заявил, что страна находится в начале «великого периода на 12 лет», который включает второй срок Дональда Трампа и два последующих срока Ди Вэнса, сообщил один из источников.

По американской конституции, один человек не может находится на посту президента более двух сроков. Трамп будет возглавлять США до 20 января 2029 года.

Ди Вэнс — занимает пост вице-президента США. Он пока не делал официальных заявлений о намерениях баллотироваться на выборах в 2028 году.

Еще по теме
Путин провел пятичасовые переговоры с посланниками Трампа
Главы МИД стран НАТО обсудят судьбу Украины
Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Путин утвердил повышение НДС
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Keks_

Производство классики бы возобновили тыс. за 600-700₽ - думаю спрос был бы особенно в регионах.

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

Voland2

20 лет назад в городе было 3 крупнейших в России лесопромышленных комбината... Лесоперевалочный баз...

orangeraven

Предложите ваши варианты, кто бы это мог быть? Неужели турки? Или Россия сама себя атаковала? До чего...