Маск раскрыл имя следующего президента США

Американский предприниматель Илон Маск считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет.

Маск в ходе недавней встречи с сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE), который он ранее возглавлял, предсказал имя следующего американского президента, рассказали источники газете Politico.

Маск заявил, что страна находится в начале «великого периода на 12 лет», который включает второй срок Дональда Трампа и два последующих срока Ди Вэнса, сообщил один из источников.

По американской конституции, один человек не может находится на посту президента более двух сроков. Трамп будет возглавлять США до 20 января 2029 года.

Ди Вэнс — занимает пост вице-президента США. Он пока не делал официальных заявлений о намерениях баллотироваться на выборах в 2028 году.