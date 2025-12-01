Рэпер Птаха спел стихи Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) выпустили трек «Белая стая».

«Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло», — написала Захарова в телеграм-канале.

«Мой ангел, будь сильной. Хранима судьбою, ты станешь двужильной, ведома мечтою», — так начинается композиция.

Песни на стихи Захаровой есть в репертуаре Любови Успенской, Кати Лель, Люси Чеботиной и других. Захарова на фестивале VK Fest летом 2025 года рассказывала, что не пишет тексты песен на заказ для артистов. Она сначала сочиняет стихи, а потом уже исполнители работают над тем, чтобы записать на них песни.