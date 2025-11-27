Аглая Тарасова получила три года условно за вейп с наркотиками

Домодедовский городской суд Подмосковья признал актрису Аглаю Тарасову виновной в контрабанде наркотиков и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа по прилете из Тель-Авива. На таможенном контролеу нее был обнаружен вейп, внутри которого находилось наркотическое средство — масло каннабиса массой 0,38 грамма, сообщало МВД. Было возбуждено дело о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы)

На суде Тарасова заявила, что вейп с гашишным маслом ей в 2022 году подарил знакомый бизнесмен из Израиля, владеющий фармкомпанией. По словам актрисы, она не знала о содержимом устройства, а перед вылетом в Москву забрала из квартиры тети в Тель-Авиве, где иногда жила, пляжную сумку — внутри лежал этот вейп. Артистка признала, что «нарушила закон» и «очень» раскаивается.

Выступая с последним словом, как пишут «Известия» Тарасова заявила, что она «не наркоторговец и не наркопотребитель», а также что ей не хватило бдительности. Произошедшее она назвала «нелепой трагической случайностью» и попросила прощения у своих зрителей и поклонников.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2».

Химкинский городской суд в ноябре 2022 года приговорил к 9 годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, в багаже которой также было обнаружено гашишное масло — 0,7 грамма. Ее судили за незаконное приобретение и контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на Виктора Бута.