Ubisoft подтвердила создание сериала по франшизе Far Cry

Французская игровая компания Ubisoft подтвердила информацию о создании сериала по мотивам франшизы Far Cry. Пресс-релиз о будущем сериале по ошибке был опубликован на сайте Ubisoft еще в августе, но вскоре был удален. Теперь все официально.

Сериал заказал телеканал FX, а его разработкой займутся шоураннер «Фарго» Ноа Хоули и один из создателей «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни, который также сыграет главную роль. Каждый сезон будет представлять собой законченную историю, так же, как и номерные части Far Cry.

«Создать масштабный боевик, который может меняться из года в год, при этом постоянно исследуя природу человечества через эту сложную и хаотичную призму, — это мечта, ставшая реальностью. Я рад сотрудничать с Робом и перенести на экран наш общий дерзкий, амбициозный подход», – цитирует Хоули пресс-служба Ubisoft .

Сериал Far Cry от FX будет транслироваться в США на стриминге Hulu и на Disney+ по всему миру. Сроки премьеры пока не названы.

Первая игра серии Far Cry вышла 23 марта 2004 года. На сегодняшний день франшиза включает уже шесть частей (плюс спин-оффы) и является одним из самых коммерчески успешных активов Ubisoft.