Новосибирская школьница покинула шоу «Голос.Дети»

Татьяна Бабелюк на шоу «Голос.Дети»
Фото: © кадр из трансляции шоу «Голос.Дети»

Новосибирская школьница Татьяна Бабелюк покинула 12-й сезон шоу «Голос.Дети» на этапе поединков, следует из трансляции мероприятия на Первом канале.

Бабелюк вышла на сцену с выбранными соперницами — Марией Марковой-Бутырской и Александрой Рябикиной. Девочки в ходе своего номера исполняли песню Леди Гаги «Абракадабра» на русском языке.

Девятилетняя девочка из Новосибирска блестяще справилась с задачей, но все равно проиграла поединок — наставница команда Аида Гарифуллина выбрала для дальнейшего участия в проекте Марию Маркову-Бутырскую.

Бабелюк на этапе «слепых прослушиваний» исполнила песню «Разноцветные ярмарки» и впечатлила всех членов жюри — к ней повернулись все члены жюри, хотя некоторые команды уже были укомплектованы. После этого сибирячка выбрала своей наставницей Гарифуллину.

Девочка из Новосибирска восхитила наставников детского «Голоса»
#Музыка #Новосибирск
