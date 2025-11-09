НАВЕРХ
Выдачу банковских карт ограничат в России

Источник:
РИА Новости
Банковские карты
Фото: © Sibnet.ru

Государственная Дума до конца года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — сказал Аксаков РИА Новости. Предложение ограничить количество банковских карт на человека в одном банке не более пяти штук сохраняется, добавил он.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных — до двадцати.

Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть «веерный выпуск» карт.

По словам Набиуллиной, неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

Captain Nemo

Сейчас поскачут и понабегут сюда отписываться😂

pepelmetal

Котелок закрылся, начинается прожарка

_ASUS__

с этого города пойдёт падение украинской обороны причём лавинообразными темпами ... киевские нацистские...