Новый сериал создателя «Во все тяжкие» вызвал восторг критиков

кадр из сериал "Из многих" (реж. Винс Гиллиган)

Критики оказались в восторге от нового сериала Винса Гиллигана – создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Sci-Fi драма «Из многих» (Pluribus) получила 100% свежести на сайте Rotten Tomatoes.

События сериала происходят в городе Альбукерке, жителей которого поразил странный вирус. Он делает людей постоянно счастливыми и довольными, а единственным человеком с иммунитетом к «вирусу счастья» оказывается писательница Кэрол Стурка.

Главную роль в сериале играет актриса Рэй Сихорн, ранее задействованная Гиллиганом в «Лучше звоните Солу». Критики отмечают ее блестящую работу и прочат номинацию на «Эмми».

«Из многих» выходит на Apple TV. В первом сезоне будет девять эпизодов. Официально в России сериал недоступен, но, наверняка, вскоре появится в дубляже на различных онлайн-сервисах.