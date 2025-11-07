НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» вызвал восторг критиков

Источник:
Sibnet.ru
179 0
кадр из сериал
кадр из сериал "Из многих" (реж. Винс Гиллиган)
Фото: © Apple TV

Критики оказались в восторге от нового сериала Винса Гиллигана – создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Sci-Fi драма «Из многих» (Pluribus) получила 100% свежести на сайте Rotten Tomatoes.

События сериала происходят в городе Альбукерке, жителей которого поразил странный вирус. Он делает людей постоянно счастливыми и довольными, а единственным человеком с иммунитетом к «вирусу счастья» оказывается писательница Кэрол Стурка.

Главную роль в сериале играет актриса Рэй Сихорн, ранее задействованная Гиллиганом в «Лучше звоните Солу». Критики отмечают ее блестящую работу и прочат номинацию на «Эмми».

«Из многих» выходит на Apple TV. В первом сезоне будет девять эпизодов. Официально в России сериал недоступен, но, наверняка, вскоре появится в дубляже на различных онлайн-сервисах.



Еще по теме
Сериал «Деньги»: как было на самом деле
«Драконы» превратили тренера «Северстали» в жидкого терминатора
Турецкая студия сняла первый в мире ИИ-сериал
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему хороший работник не годится в руководители
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS совершил не объяснимый гравитацией маневр
Обсуждение (0)
Топ комментариев

карат11

У этих персонажей вся жизнь показушная, там нет ни чести ни достоинства. Два клоуна на бюджетной кормушке.

Gladwin

Гомоочкарик никак не успокоится.

dimans1000

Боятся применять ЯО, иначе это развяжер руки всем и будет конец помпеи

se 34

Украина страна чудес😆😆, там знаменитости охраняют своих охранников, страна где белых здоровых мужчин...