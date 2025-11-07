НАВЕРХ
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: European Union

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Будапеште сразу же после того как Москва и Вашингтон урегулируют «один-два» вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В конце октября глава Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, о которой они ранее договорились по телефону. Саммит глав государств должен был состояться в Венгрии.

«В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, то мирный саммит в Будапеште состоится через несколько дней, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать прекращение огня и мир на Украине», — сказал Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Белый дом ранее заявил, что Трамп не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.

