Закон о преследовании преступников за рубежом вступил в силу

Закон о привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников вступил в силу в России, сообщила Государственная дума.

Закон расширяет возможности для привлечения к ответственности преступников, уехавших за границу, в выдаче которых иностранцы отказывают, в том числе по политическим мотивам. Целью закона заявлена неотвратимость наказания для граждан, совершивших преступление и скрывшихся за рубежом.

Генеральная прокуратура с 7 ноября получила право направлять в другие страны материалы на россиян для их уголовного преследования. Кроме того, уточнен порядок взаимодействия с иностранными государствами при подобном обращении.

