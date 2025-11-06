НАВЕРХ
Закон о преследовании преступников за рубежом вступил в силу

Sibnet.ru
Заседание Госдумы РФ
Закон о привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников вступил в силу в России, сообщила Государственная дума. 

Закон расширяет возможности для привлечения к ответственности преступников, уехавших за границу, в выдаче которых иностранцы отказывают, в том числе по политическим мотивам. Целью закона заявлена неотвратимость наказания для граждан, совершивших преступление и скрывшихся за рубежом.

Генеральная прокуратура с 7 ноября получила право направлять в другие страны материалы на россиян для их уголовного преследования.  Кроме того, уточнен порядок взаимодействия с иностранными государствами при подобном обращении.

Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

Обсуждение (0)
Топ комментариев

se 34

Украина страна чудес😆😆, там знаменитости охраняют своих охранников, страна где белых здоровых мужчин...

vad7958

Как духоскрепно-заслуженный артист РФ в 33 года (интересно что сделал,сколько ролей сыграл?) и" главная...

dimans1000

Боятся применять ЯО, иначе это развяжер руки всем и будет конец помпеи

Gladwin

Гомоочкарик никак не успокоится.