Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия, сообщается на сайте Кремля.

«Собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания предложил президенту немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно быть ответом на действия США, которые работают над созданием новой межконтинентальной ракеты.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также предупредил о возможном возобновлении ядерных испытаний США. Он заявил, что отсутствие официальных комментариев от американской стороны вызывает обеспокоенность.

США 5 ноября провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это произошло через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о планах возобновить ядерные испытания.