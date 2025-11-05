НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

Источник:
Sibnet.ru
257 3
Президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия, сообщается на сайте Кремля.

«Собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания предложил президенту немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно быть ответом на действия США, которые работают над созданием новой межконтинентальной ракеты.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также предупредил о возможном возобновлении ядерных испытаний США. Он заявил, что отсутствие официальных комментариев от американской стороны вызывает обеспокоенность.

США 5 ноября провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это произошло через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о планах возобновить ядерные испытания.


Еще по теме
Депутата ГД огорчило отсутствие английского языка в сиквеле «Смуты»
Путин учредил два новых праздника
Россия ответит «зеркалом» на новый пакет санкций
Путин потребовал накормить россиян рыбой
смотреть все
Политика #Россия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний
США запустили баллистическую ракету Minutеman III
Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
40
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
30
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
16
Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США