Гигантский янтарный самородок нашли в России. ВИДЕО

Sibnet.ru
Сотрудники Калининградского янтарного комбината добыли самый большой янтарный самородок за последние четыре года, сообщила пресс-служба предприятия.

Самородок весит 2 килограмма 374 грамма и получил название «Рекордсмен». Найденный образец имеет форму полукруга и большой скол. Эти особенности позволяют предположить, что «Рекордсмен» когда-то был еще более крупным куском янтаря.

Скол уникального самородка нетипичный — он очень большой и позволяет во всей красе увидеть его цвет. На видео заметно, что внутри камень ярко желтого цвета с незначительными прожилками и разводами.

«Рекордсмен» стал самым тяжелым янтарным самородком, добытым за последние четыре года. Предыдущий крупный камень, был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 килограмма. Благодаря необычной форме он получил название «Голова тигра».

Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными в силу своей редкости. Появление таких экземпляров зависит исключительно от природных факторов.

После прохождения государственной экспертизы самородок выставят на единственный в мире аукцион редкого янтаря, который пройдет следующим летом. Обычно такие камни стоят более 1 миллиона рублей.

Балтийский янтарь — это застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом порядка 40 миллионов лет. Около 90% разведанных запасов балтийского самоцвета сосредоточено в Калининградской области.

