НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гильермо дель Торо сравнил создателей ИИ с Франкенштейном

Источник:
Variety
147 1
режиссер Гильермо дель Торо
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо резко высказался о технологиях искусственного интеллекта и сравнил разработчиков нейросетей с героем своего нового фильма.

Дель Торо в интервью Национальному публичному радио США заявил, что скорее умрет, чем задействует ИИ в одном из своих будущих фильмов.

«Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует. Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу вообще не интересоваться им до конца своей жизни», — цитирует режиссера издание Variety.

Люди, которые находятся на переднем краю разработки ИИ, отличаются тем же высокомерием, что и герой нового фильма дель Торо – Виктор Франкенштейн. Как и ученый из романа Мэри Шелли, они не задумываются о последствиях своих экспериментов, считает режиссер.

Главная опасность, по словам мастера хорроров, исходит даже не от самой новой технологии, а от «природной глупости» людей, которая может привести к неправильному использованию ИИ и непредсказуемым последствиям для человечества.

Джонни Депп сыграет в новой «Рождественской истории»

Фильм «Франкенштейн» выходит на Netflix 7 ноября. Главные роли в нем исполнили Оскар Айзек, Джейкоб Элроди, Кристоф Вальц и Миа Гот.

Еще по теме
Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стартует на HBO
Netflix покажет финал «Очень странных дел» в кинотеатрах
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
Мультсериалы, которые стоит посмотреть взрослым
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Нейросети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
68
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов