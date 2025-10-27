Гильермо дель Торо сравнил создателей ИИ с Франкенштейном

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо резко высказался о технологиях искусственного интеллекта и сравнил разработчиков нейросетей с героем своего нового фильма.

Дель Торо в интервью Национальному публичному радио США заявил, что скорее умрет, чем задействует ИИ в одном из своих будущих фильмов.

«Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует. Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу вообще не интересоваться им до конца своей жизни», — цитирует режиссера издание Variety.

Люди, которые находятся на переднем краю разработки ИИ, отличаются тем же высокомерием, что и герой нового фильма дель Торо – Виктор Франкенштейн. Как и ученый из романа Мэри Шелли, они не задумываются о последствиях своих экспериментов, считает режиссер.

Главная опасность, по словам мастера хорроров, исходит даже не от самой новой технологии, а от «природной глупости» людей, которая может привести к неправильному использованию ИИ и непредсказуемым последствиям для человечества.

Фильм «Франкенштейн» выходит на Netflix 7 ноября. Главные роли в нем исполнили Оскар Айзек, Джейкоб Элроди, Кристоф Вальц и Миа Гот.