Заработали новые наказания для иноагентов

Закон об усилении ответственности для иноагентов вступил в силу 26 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. Соответствующие поправки внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно изменениям, теперь привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного административного наказания по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Кроме этого, сразу к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье. Нарушителям скорректированного закона будет грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее уголовные дела в отношении иноагентов возбуждались лишь после двух привлечений к административной ответственности в течение года.