#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Заработали новые наказания для иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Наручники
Фото: © Sibnet.ru

Закон об усилении ответственности для иноагентов вступил в силу 26 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. Соответствующие поправки внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно изменениям, теперь привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного административного наказания по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Кроме этого, сразу к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье. Нарушителям скорректированного закона будет грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее уголовные дела в отношении иноагентов возбуждались лишь после двух привлечений к административной ответственности в течение года.

Почему Пугачева не иноагент
Политика #Законы
Обсуждение (0)
Топ комментариев

paramedic

Это не вопрос островов.Кто владеет Курилами, тому принадлежит Охотское море.Пока япы с такими претензиями,...

evgen17

РКН - враг народа !!! Желаю каждому работнику РКН всего самого наихудшего и вашим семьям!

Uynachalnica

Россия - светское государство...

oriom

Ещё одна страница в "Сборник обещаний путина 2000-2025" том 25