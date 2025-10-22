НАВЕРХ
Нейросеть представила Россию красавицей с медведем. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
181 3

Блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) попросил нейросеть нарисовать Россию в образе человека — это суровая красавица рядом с медведем.

Россия глазами нейросети — это женщина в расшитом цветами красном бархате, отороченном мехами. Она серьезна и горда. Красавица предстала на фоне зимнего леса рядом с медведем, одним из символов страны.

Россия глазами нейросети
Фото: © Кир Sol

Россия прочно ассоциируется с медведем в западных странах. Этот кровожадный образ закрепился за страной благодаря европейским путешественникам и карикатуристам с XVI века. Россияне стали сравнивать родину с хищником в конце XX века, наделив его смелостью, упорством и силой.

Kir Sol создает антропоморфные образы российских городов и поселков. Художник творит в нейросети Midjourney.

Культгид #Искусство #Нейросети
