Виновная в пьяном смертельном ДТП полицейская в Кузбассе вернула авто

Бывшая сотрудница полиции Кузбасса отсудила обратно автомобиль, конфискованный у нее по делу о ДТП со смертельным исходом в 2024 году, следует из решения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Сотрудница ОМВД России «Мариинский» в августе 2024 года на Mitsubishi Lancer сбила 73-летнего мужчину, который шел по обочине с велосипедом. Пенсионер от полученных травм скончался до приезда бригады врачей. Экспертиза показала, что виновница ДТП была пьяна. По данным телеграм-канала Baza, женщина хотела уехать с места аварии, но один из свидетелей успел вынуть ключи из замка зажигания.

Суд по делу состоялся в декабре 2024 года. Уволенная из органов сотрудница признала вину, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Горсуд Мариинска назначил ей пять с половиной лет в колонии-поселении и конфисковал в доход государства автомобиль Mitsubishi Lancer, как средство совершения преступления.

Осужденная подала кассационную жалобу, указав, что не согласна с приговором, считая его незаконным и необоснованным в части конфискации принадлежащей ей машины.

«Приговор Мариинского городского суда Кемеровской области от 3 декабря 2024 года в отношении Князевой Оксаны Викторовны в части разрешения вопроса о судьбе вещественного доказательства — транспортного средства — отменить. Автомобиль возвратить по принадлежности», — указывается в решении кассационного суда.