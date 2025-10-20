НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Виновная в пьяном смертельном ДТП полицейская в Кузбассе вернула авто

Источник:
Sibnet.ru
259 2
Полиция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывшая сотрудница полиции Кузбасса отсудила обратно автомобиль, конфискованный у нее по делу о ДТП со смертельным исходом в 2024 году, следует из решения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Сотрудница ОМВД России «Мариинский» в августе 2024 года на Mitsubishi Lancer сбила 73-летнего мужчину, который шел по обочине с велосипедом. Пенсионер от полученных травм скончался до приезда бригады врачей. Экспертиза показала, что виновница ДТП была пьяна. По данным телеграм-канала Baza, женщина хотела уехать с места аварии, но один из свидетелей успел вынуть ключи из замка зажигания.

Суд по делу состоялся в декабре 2024 года. Уволенная из органов сотрудница признала вину, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Горсуд Мариинска назначил ей пять с половиной лет в колонии-поселении и конфисковал в доход государства автомобиль Mitsubishi Lancer, как средство совершения преступления.

Осужденная подала кассационную жалобу, указав, что не согласна с приговором, считая его незаконным и необоснованным в части конфискации принадлежащей ей машины.

«Приговор Мариинского городского суда Кемеровской области от 3 декабря 2024 года в отношении Князевой Оксаны Викторовны в части разрешения вопроса о судьбе вещественного доказательства — транспортного средства — отменить. Автомобиль возвратить по принадлежности», — указывается в решении кассационного суда.

Еще по теме
Актеры Алек и Стивен Болдуины врезались в дерево
Сбившего 6 человек водителя каршеринга отправили под домашний арест
Пьяный водитель снес шесть человек на остановке в Новосибирске
Сбежавший с СВО убийца осужден за смертельное ДТП в Новосибирске
смотреть все
ЧП #ДТП #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
16
Российский министр напомнил о готовящих пищу на открытом огне