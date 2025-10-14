Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, об этом он сообщил в соцсетях по итогам совещания с главой СБУ.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — уточнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен рассмотреть петицию о лишении гражданства Труханова, у которого якобы есть российский паспорт. Менее чем за сутки она набрала 25 тысяч подписей.

Сам Труханов отрицал наличие российского гражданства. По его словам, слухи о наличии у него паспорта России всегда появляются перед важными политическими процессами на Украине. Он также потребовал провести соответствующую проверку.