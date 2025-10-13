Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минобороны привлекать резервистов в мирное время к операциям армии за пределами России.

Согласно действующим нормам, резервистов можно привлекать к выполнению боевых задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» позволят использовать резервистов для выполнения отдельных задач в мирное время, пишет ТАСС.

Для этого вводится понятие «специальные сборы». Призванные на них резервисты смогут выполнять отдельные задачи в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Решение об этом будет принимать президент.

Продолжительность специальных сборов не может превышать двух месяцев. Дополнительно в законе «О статусе военнослужащих» предлагается прописать, что резервисты в период прохождения специальных сборов могут получать дополнительные денежные выплаты.

Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных сил, они не распространяются на пребывающих в запасе.

Указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил президент Владимир Путин подписал в 2015 году. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром военной части.