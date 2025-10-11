НАВЕРХ
Реликвии Будды впервые доставили в Россию

Sibnet.ru
Реликвии Капилавасту
Фото: © пресс-служба правительства Республики Калмыкия

Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставили в Калмыкию из Индии, сообщила пресс-служба правительства республики.

Специальный авиарейс из Индии с ценным грузом приземлился 11 октября в аэропорту Элисты. Реликвии будут выставлены в Центральном хуруле Калмыкии с 12 до 18 октября, отмечается в сообщении.

Святыни известны как «реликвии Капилавасту» — по названию древнего города на месте современного Бихара, где в 1898 году нашли гроб с останками исторического основателя буддизма. В последние годы хранились в Национальном музее Индии.

Данные реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища. Выставка организована Минкультом Индии вместе с Международной буддийской конфедерацией.

