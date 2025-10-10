Путин назвал самые ценные подарки на день рождения

Президент Владимир Путин назвал два особо ценных подарка на свое день рождение — это православные иконы, которые спасли российских бойцов от пуль на передовой.

«Один из командующих передал мне две иконы, на них вмятины от пуль, и они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, я их обязательно найду, с ними переговорю», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

Подарок был преподнесен Владимиру Путину во время его визита в Петропавловский собор, пишет РИА Новости. Президент обратился к выжившим благодаря иконам бойцам и передал им слова благодарности: «Пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор».

День рождения Владимира Путина был 7 октября, ему исполнилось 73 года. В этот день президент принял участие в торжественном обеде с военными, мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге.