Что делать, если пришла неверная сумма налога

«Лента.ру»
Россияне должны оплатить имущественный, транспортный земельный и налог на банковские дохода за 2024 год до 1 декабря 2025 года. Налоговая уже разослала бумажные письма и электронные извещения. Но налоги не следует оплачивать, если возникло подозрение на ошибку в расчетах. Несоответствие может указывать и на мошенничество. 

Алгоритм действий в случае сомнений в верности начисления налогов рассказала преподаватель Финансового университета при правительстве России Мария Антонова.

«Проверяем все объекты недвижимости, сверяем корректность кадастровых номеров земельных участков, мощность двигателя автомобиля, отмену или введение местных льгот и прочие нюансы. А также сравниваем свою налоговую нагрузку за этот год с аналогичной суммой за прошлый год — сильно поменяться она не должна», — цитирует Антонову «Лента.ру».

Налоги могут оказаться не только больше, но меньше. Они прямо свидетельствует о праве собственности на недвижимость или автомобиль. И, например, отсутствие налога по имуществу может указывать на мошеннические действия с ним, отметил эксперт.

Если есть сомнения в правильности налоговых начислений, то первым делом необходимо обратиться в налоговый орган для проверки и актуализации информации об имуществе. Одновременно стоит запросить акты сверки по вызывающим сомнения периодам и налогам, и пока вопросы не сняты — платить не нужно.

Лучше налоги недоплатить, чем потом возвращать и засчитывать, советует Антонова. Завершив проверку, налоговый орган уведомит о ее результатах.

Если гражданин не согласен с результатом проверки по обращению, он должен передать в ведомство подтверждающие его позицию документы. Следующим этапом могут стать жалоба и судебное разбирательство.

Личный кабинет налогоплательщика

Жизнь #Деньги
