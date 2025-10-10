Выживший после дрейфа в Охотском море ответит за гибель родных

Путешественник Михаил Пичугин, единственный выживший из трех человек после 67-дневного дрейфа в Охотском море на надувном катамаране, нарушил правила безопасности, а также совершил подлог при регистрации судна, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправился на надувной лодке «Байкат 470» с Сахалина к Шантарским островам 9 августа 2024 года. Катамаран попал в шторм, сбился с курса, связь была потеряна. 14 октября лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно «Ангел». Родные Пичугина умерли от истощения. А он через две недели лечения в Магаданской областной больнице вернулся домой, в Улан-Удэ.

В январе стало известно, что мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу. В итоге его обвиняют по двум статьям: части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа, максимальное наказание — арест на шесть месяцев) и части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, Пичугин, когда регистрировал катамаран, лично внес в договор купли-продажи ложные данные о характеристике подвесного лодочного мотора. Также он знал о неисправности системы охлаждения двигателя, но не устранил ее и продолжил плавание. В итоге, мотор отказал.

Кроме того, путешественник отошел от берега на расстояние более трех километров, что запрещено для данного вида транспортного средства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.