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Дрейфовавший 67 дней в море турист рассказал о выживании

Источник:
Sibnet.ru
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Эвакуация выжившего в Охотском море Михаила Пичугина
Фото: © МЧС России

Единственный выживший после двухмесячного нахождения на лодке в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как смог продержаться столько времени.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», — цитирует Пичугина РИА Новости

Мужчина питался остатками гороха, который был на катамаране для рыбалки, собирал дождевую воду. Он разместил по всей лодке светоотражатели, благодаря которым его заметили и подобрали моряки рыболовного судна, рассказал источник телеграм-каналу 112.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником 9 августа отправился на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Туристы хотели посмотреть на китов.

Спустя три дня они не появились в назначенном месте. Поисковая операция не увенчалась успехом. 14 октября лодку заметило рыболовное судно «Ангел». Пичугин — единственный выживший. Его родственники погибли от истощения.

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