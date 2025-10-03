АвтоВАЗ объявил о готовности обеспечить такси машинами

АвтоВАЗ готов скорректировать производственный план и выпускать до 100-200 тысяч дополнительных автомобилей, чтобы обеспечить такси машинами в свете закона о локализации отрасли, сообщила пресс-служба компании.

«Компания подвергает сомнению голословные популистские заявления далёких от реального бизнеса такси "экспертов" о будущем росте расходов на покупку и содержание автомобилей в связи с введением новых правил», — говорится в заявлении АвтоВАЗа.

Завод утверждает, что на сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками.

«Кроме того, в настоящее время у АвтоВАЗа нет планов и намерений по изменению ценовой политики», — заверила пресс-служба предприятия.

АвтоВАЗ привел статистику, что среди всех производителей в такси по итогам 2024 года лидирует Lada с долей 18,68% (около 150 тысяч автомобилей, что на 30,6% больше, чем в 2023 году).

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым нормам, автомобиль включат в реестр такси, если он набрал необходимое число баллов локализации при производстве машины или был произведен в специального инвестконтракта.