Житель Кузбасса раскопал шахту ядерной ракеты

Житель Кузбасса раскопал ликвидированную 30 лет назад шахту ядерной ракеты, теперь он должен 3,5 миллиона рублей за ущерб жилому фонду, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Инспекторы лесоохраны в мае 2024 года обнаружили около 2 тысяч квадратных метров поврежденной почвы и уничтоженные деревья в одном из лесничеств Сибирского федерального округа. Раньше на этом месте находилась шахта ядерной ракеты и командный пункт.

Экскаваторщика из Мариинска и его напарник решили найти цветные металлы. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за работы на лесном участке без спецразрешения. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 3,5 миллиона рублей.

Так как нарушитель добровольно не выплатил сумму, специалисты лесоохраны обратились в суд. Тот признал расчеты верными и постановил возместить ущерб в данном объеме.