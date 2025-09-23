Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить

Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по банковским депозитам за 2024 год. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года. В каком случае владельцам вкладов и накопительных счетов придется платить государству?

Новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу с 1 января 2021 года. Однако фактически россияне начали платить его только в 2024 году, поскольку от налога на доход по депозитам за 2021–2022 годы граждан освободили.

Как рассчитывается налог

Согласно статье 214 Налогового кодекса РФ, при расчете налога с процентного дохода по накоплениям учитываются не только банковские вклады, но и другие продукты, по которым гражданин получает доход в виде процентов.

Таким образом, при расчете налогооблагаемой базы учитываются доходы по вкладам, накопительным и карточным счетам, банковским картам. Налогом облагаются как рублевые депозиты, так и валютные.

Под налогообложение не попадают вклады со ставкой не более 1% в течение всего года, унаследованные депозиты и эскроу-счета. Доходы по валютным счетам пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактической выплаты процентов.

Кто платит налог на вклады

Большинству вкладчиков налог на депозитные доходы платить не придется, так как существует необлагаемая база, с которой его не взимают. Ее размер ежегодно меняется и зависит от максимальной величины ключевой ставки Банка России.

Для расчета полученный по всем банковским инструментам процентный доход за год суммируется. Если сумма процентных доходов меньше необлагаемого дохода или равна ей, налог не взимается. С суммы процентных доходов, превышающей лимит, уплачивается НДФЛ.

Формула по расчету необлагаемой суммы работает так: 1 миллион рублей перемножается на максимальное значение ключевой ставки Банка России, действовавшей на первое число каждого месяца в календарном году.

Максимальное значение ключевой ставки за 2024 год составляло 21%. Таким образом, необлагаемый минимум за 2024 год составляет 210 тысяч рублей (1 миллион умножается на 0,21). Полученный сверх этой суммы процентный доход подлежит налогообложению.

Что с длинными вкладами

Нередко возникает вопрос, как считать доход по длинным вкладам на несколько лет, если выплаты процентов предусмотрены в самом конце. Для уточнения в августе 2024 года приняли еще один закон.

Теперь для вкладов сроком больше 15 месяцев необлагаемый налогом лимит рассчитывается иначе. Если доход от депозитов в прошлом году не превысил установленный порог, то в текущем году лимит может быть увеличен за счет неиспользованного остатка.

Например, гражданин получил в 2024 году доход от двухлетнего вклада — 250 тысяч рублей, деньги выплатили в конце срока депозита. Это на 40 тысяч превышает установленный лимит. При этом вкладчик в 2023 году заработал с других вкладов 100 тысяч рублей при лимите в 150 тысяч.

Согласно закону, россиянин имеет право на перенос неиспользованного остатка в 50 тысяч на текущий налоговый период. В результате для двухлетнего вклада лимит увеличится до 260 тысяч рублей (200 тысяч + 50 тысяч), платить налог на процентный доход будет не нужно.

Что поменялось в 2025 году

Для расчета налогов с 1 января 2025 года введена новая прогрессивная шкала НДФЛ. По ставке 13% заплатит вкладчик, если его совокупные процентные доходы составят не более 2,4 миллиона рублей за год, по ставке 15% — если суммируемый доход превысит данную сумму.

Пример. Общий доход по вкладам за 2024 год у гражданина составил 270 тысяч рублей. Это на 60 тысяч рублей больше необлагаемой суммы. Налог нужно будет заплатить с 60 тысяч рублей. Сумма налога составит 7,8 тысячи рублей. (60 тысяч перемножаем на 0,13).

Как платить налог на вклады

Данные о выплаченных процентах поступают в налоговый орган автоматически от банковских учреждений, поэтому подавать декларацию не нужно. Начисленную сумму можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или мобильном приложении.

Уплатить налог на вклады можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через сервис «Заплати налоги», в мобильном приложении или офисе любого банка, через платежные терминалы. Сделать это необходимо до 1 декабря 2025 года.