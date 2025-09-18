Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

Власти Афганистана запретили оптоволоконный интернет и Wi-Fi по всей стране под предлогом «предотвращения безнравственности», решение принял верховный лидер страны Хайбатулла Ахундзада.

В настоящее время интернет отсутствует в десяти из 34 афганских провинций, передает Afghanistan International со ссылкой на источники. Доступен только мобильный интернет, однако он работает нестабильно.

Источники пояснили, что Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям. Также теперь госслужащие не смогут пользоваться смартфонами на работе, а для пользования мессенджерами необходимо получить соответствующее разрешение.

Хайбатулла Ахундзада — богослов и глава «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций и запрещено в России), при этом официально он не входит в состав афганского правительства.