Глава МИД Германии пригрозил России

Европа не позволит России оказывать на себя давление и будет использовать все свои силы, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя инцидент с БПЛА в небе над Польшей.

«Россия должна знать: мы всегда будем реагировать. Мы не позволим оказывать на себя дальнейшее военное давление, а, напротив, будем использовать свои силы, а экономические и политические силы свободного мира сильны», — приводит «Газета.ру» слова Вадефуля, сказанные им в эфире телеканала N-TV.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы «испытывает» европейцев. Российский лидер не принимает предложений о переговорах и якобы не хочет завершать конфликт на Украине, утверждает министр.

В связи с этим он призвал «четко отреагировать и объединиться», в том числе с помощью новых санкций против Москвы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 10 сентября сообщил, что над территорией страны был зафиксирован не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Он обвинил в этом Москву.

Как заявило Минобороны России, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК, расположенным в западной части Украины. Объекты для поражения на территории Польши не планировались, отметили в ведомстве.