Российские «Искандеры» заметили на польской границе. ВИДЕО

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» заметили на границе Польши и Белоруссии.

Видео, на котором показаны пусковые машины ракетных комплексов, появилось в телеграм-канале War webm. «Искандеры» были развернуты прямо на трассе, на которой сотрудники ДАИ перекрыли движение.

Стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Основные маневры в рамках учений проводятся на территории России и Белоруссии, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей

Главная цель учений — проверка возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

