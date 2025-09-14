День танкиста отметят в России

День танкиста отмечается в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября. В 2025 году праздник выпал на 14 сентября. Во всех танковых соединениях и частях пройдут торжественные мероприятия, сообщило Минобороны России.

Танковые батальоны, полки и дивизии остаются главной ударной силой Сухопутных войск России. Сейчас на их вооружении стоят основные боевые танки (ОБТ) Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 «Прорыв». В будущем их должна сменить машина нового поколения — Т-14 «Армата».

Офицеров-танкистов сейчас готовят в двух высших учебных заведениях. Командиров танковых подразделений — в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище. Инженеров по обслуживанию танков — Омском автобронетанковом инженерном ордена Жуков институте (Омском высшем танковом инженерном училище).

День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, в 2025 году его отмечают в 79-раз.

На Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В следующем году, 11 сентября 1944 года танковые войска становили наступление противника во время Восточно-Карпатской операции.

После окончания войны, в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск и танкостроителей в СССР учредили День танкиста. Уже через год после победы, 8 сентября 1946 года в Москве на Красной площади провели парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым официальным празднованием Дня танкиста.

До 1980 года День танкиста отмечался 11 сентября, непосредственно в знаменательную дату. Но в 1980 году установлена новая дата — второе воскресенье сентября. Праздник привязали к выходному, чтобы чтобы у танкистов была возможность его отметить.