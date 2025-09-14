НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

День танкиста отметят в России

Источник:
Sibnet.ru
336 1
Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»
Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

День танкиста отмечается в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября. В 2025 году праздник выпал на 14 сентября. Во всех танковых соединениях и частях пройдут торжественные мероприятия, сообщило Минобороны России.

Танковые батальоны, полки и дивизии остаются главной ударной силой Сухопутных войск России. Сейчас на их вооружении стоят основные боевые танки (ОБТ) Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 «Прорыв». В будущем их должна сменить машина нового поколения — Т-14 «Армата».

Офицеров-танкистов сейчас готовят в двух высших учебных заведениях. Командиров танковых подразделений — в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище. Инженеров по обслуживанию танков — Омском автобронетанковом инженерном ордена Жуков институте (Омском высшем танковом инженерном училище).

День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, в 2025 году его отмечают в 79-раз.

На Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В следующем году, 11 сентября 1944 года танковые войска становили наступление противника во время Восточно-Карпатской операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТ-80: танк с душой самолета

После окончания войны, в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск и танкостроителей в СССР учредили День танкиста. Уже через год после победы, 8 сентября 1946 года в Москве на Красной площади провели парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым официальным празднованием Дня танкиста.

До 1980 года День танкиста отмечался 11 сентября, непосредственно в знаменательную дату. Но в 1980 году установлена новая дата — второе воскресенье сентября. Праздник привязали к выходному, чтобы чтобы у танкистов была возможность его отметить.

Еще по теме
Российские «Искандеры» заметили на польской границе. ВИДЕО
Российские истребители отработали удар «Кинжалом»
Российская армия отработала бомбовые удары на границах ЕС
НАТО запустит против России «Восточного часового»
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

аналитический центр вциом - этим всё сказано

scorpion2777

А из твоего окошка, видна Европка хоть немножко?

scorpion2777

В Европке 95% таких профнепригодных гинекологов, так что усидит пока.

pepelmetal

Салорейх близится к своему концу!