Российские авторы заняли половину в топ-50 самых популярных книг

Sibnet.ru
Доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг в России по итогам первой половины 2025 года впервые выросла до 46%, свидетельствуют данные Всероссийского книжного рейтинга.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на шесть процентных пунктов. Среди лидеров по количеству реализованных книг — автор молодежных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и эзотерик Вадим Зеланд.

В рейтинг вошли данные продаж в денежном выражении за период с 1 января по 30 июня 2025 года в розничных сетях «Читай-город» и «Буквоед», на маркетплейсе Ozon, в сервисе электронных книг «Литрес» и книжном сервисе MyBook.

Художественная литература превысила половину продаж: ее доля выросла на восемь процентных пунктов и достигла 52%. Доля нон-фикшен снизилась до 38%. Еще 10% составил сегмент детской литературы.

Первое место рейтинга по количеству продаж в первом полугодии занял роман-фэнтези американской писательницы Ребекки Яррос «Ониксовый шторм» — продолжение «Четвертого крыла», в 2023 году ставшего одним из главных мировых бестселлеров.

Следом идут «48 законов власти» Роберта Грина, подарочное иллюстрированное издание о самых важных изобретениях человечества «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры и фантастика «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз.

