НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова обвинила президента Финляндии в «мракобесии»

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Заявления президента Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году — это «мракобесие» заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году заявил, что Финляндия «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость».

«Посмотрите заявления Стубба, президента Финляндии. Он же до чего договорился? Что они, финны, — я не знаю вообще, как финны все еще терпят его — договорились с Россией, с Советским Союзом, в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

В 1944 году под давлением Красной армии Финляндия отказалась от поддержки нацизма и вышла из состояния войны с Советским Союзом, подписав договор о перемирии.

Еще по теме
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Казахстан отказался от филиала новосибирского госуниверситета
Китай покажет военную мощь Путину и всему миру
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Kukuh88

Первого попавшего в руки тцк курьера замели?

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

WIDESCREEN

То что скажут что это "рука кремля" можно даже и не сомневаться

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта