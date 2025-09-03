Захарова обвинила президента Финляндии в «мракобесии»

Заявления президента Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году — это «мракобесие» заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году заявил, что Финляндия «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость».

«Посмотрите заявления Стубба, президента Финляндии. Он же до чего договорился? Что они, финны, — я не знаю вообще, как финны все еще терпят его — договорились с Россией, с Советским Союзом, в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

В 1944 году под давлением Красной армии Финляндия отказалась от поддержки нацизма и вышла из состояния войны с Советским Союзом, подписав договор о перемирии.