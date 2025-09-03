НАВЕРХ
Стартовал Восточный экономический форум

Восточный экономический форум
Фото: © пресс-служба президента РФ

Восточный экономический форум, призванный повысить инвестиционную активность, стартовал во Владивостоке 3 сентября. Форум продлится три дня, участие в нем примут представители более 70 зарубежных стран.

«Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда», — сообщает сайт Кремля.

Главная локация ВЭФ — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Основная цель мероприятия — привлечь инвестиции и укрепить партнерские связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина 5 сентября. Также ожидается приезд премьер-министра Лаоса, премьер-министра Монголии, высокопоставленных китайских политиков.

На прошлогоднем ВЭФ были подписаны 258 соглашений на сумму 5,39 триллиона рублей, состоялось более 120 мероприятий, в которых приняли участие более 700 спикеров из разных стран.

Политика #Россия #Торговля
