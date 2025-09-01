Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО

Специалисты компании RMS Titanic организовали очередную глубоководную экспедицию к месту крушения легендарного «Титаника». Изучение обломков продлилось несколько месяцев, беспилотные аппараты сделали более 2 миллионов фотографий.

«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана. Обнаружили судно 1 сентября 1985 года в ходе совместной франко-американской экспедиции. В роковую ночь помощник капитана Джозеф Боксхолл неверно определил координаты терпящего бедствие судна, поэтому поиски много лет велись вхолостую.

Новые находки

Компания RMS Titanic в 1994 году получила исключительные права на извлечение артефактов с места крушения «Титаника». Она также занимается сохранением памяти о затонувшем лайнере, его пассажирах и экипаже.

Самой впечатляющей находкой в последней экспедиции 2024 года стала бронзовая статуэтка римской богини Дианы. Так называемая «Диана Версальская» служила центральным элементом зала ожидания первого класса и воплощала эффектный дворцовый дизайн «Титаника».

Специалисты RMS Titanic констатировали, что находящийся на дне лайнер постепенно разрушается. Так, даже относительно хорошо сохранившаяся носовая часть корабля теряет элементы ограждения.

Несмотря на низкую температуру воды, металлический корпус «Титаника» подвергается активному разложению из-за микроорганизмов, образующих «сталактиты ржавчины». Они называются рустикулами.

При крушении «Титаник» распался на две части. Носовая часть корабля пока остается узнаваемой, несмотря на постоянные разрушения. Корма полностью разрушилась при ударе об океанское дно. Вокруг остова корабля разбросаны сотни тысяч разнообразных предметов.

Согласно данным экспедиций, площадь нахождения обломков занимает около 5 квадратных километров. Дно буквально усеяно чемоданами, одеждой, ваннами, умывальниками, кувшинами, чашами, ручными зеркалами и множеством других личных вещей пассажиров и членов экипажа.

Самое знаменитое кораблекрушение

«Титаник» построили на ирландской верфи Harland and Wolff по заказу компании White Star Line. Его водоизмещение составляло 52 310 тонн. Лайнер считался самым большим пассажирским судном в мире, а пресса называла его «непотопляемым».

Однако уже в первом рейсе в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом. Удар разрушил обшивку шести отсеков, тогда как лайнер мог выдержать затопление четырех. Через 2 часа 40 минут после столкновения корабль ушел под воду.

«Титаник» перед отплытием в свой первый рейс Фото : Francis Godolphin Osbourne Stuart

Из 2208 человек на борту спаслись только 712, так как в соответствии с устаревшими правилами «Титаник» оснастили всего 20 спасательными шлюпками. Обломки лайнера лежат на глубине 3750 метров примерно в 690 километрах к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда.

В исследовании обломков «Титаника» важную роль сыграла Россия — к месту кораблекрушения многократно спускались глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2» под руководством океанографа Анатолия Сагалевича.