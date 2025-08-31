НАВЕРХ
Герасимов перечислил занятые Россией за весну и лето территории

Источник:
Sibnet.ru
322 1
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов
Фото: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Россия контролирует 99,7% территории Луганской народной республики (ЛНР), 79% территории Донецкой народной республики (ДНР), 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании.

С марта российские военные взяли под контроль более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, сказал Герасимов на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

По его словам, идет продвижение войск в Днепропетровской области, там взяты под контроль семь населенных пунктов. В Сумской области заняты 13 населенных пунктов, боевые действия также ведутся в Харьковской области. В Сумской и Харьковской областях идут работы по созданию зоны безопасности.

Глава Генштаба утверждает, что практически полностью блокирован город Купянск — там работает группировка войск «Запад», которая «освободила около половины его территорий».

За лето под контроль России перешел и Часов Яр. Части 98-й воздушно-десантной дивизии развивают наступление на запад — в настоящее время они находятся у юго-восточных окраин Константиновки, указал Герасимов. Активные боевые действия также ведутся на рубцовском, красносельском, северском, александро-калиновском, ореховском и других направлениях.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», — сообщил Герасимов.

