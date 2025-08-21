Верховный суд объяснил разницу между взяткой и «откатом»

Верховный суд России разъяснил правовую разницу между откатом и взяткой. Пояснение касалось уголовного дела, в котором, как считал адвокат обвиняемого, тому было предъявлено обвинение не по той статье.

Фигуранта можно судить по статье о взятках, если он получал деньги за служебные действия или покровительство, тогда как незаконное перераспределение бюджетных средств («откат») квалифицируется по статье о злоупотреблении полномочиями, следует из определения ВС.

«Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью», — цитирует высшую судебную инстанцию РАПСИ.

В деле, рассмотренном Верховным судом, чиновник из Башкирии был признан виновным в злоупотреблении в получении взяток и получил 13 лет лишения свободы. По версии следствия, осужденный организовал схему незаконного распределения материальной помощи.

Подчиненные по его указанию писали рапорты на выплаты, которые он утверждал, после чего сотрудники возвращали ему значительную часть полученных средств. Однако адвокат настаивал, что его подзащитный не оказывал покровительства за полученные средства.

В итоге Верховный суд согласился с доводами защиты, отменил принятые по делу решения и направил его на новое апелляционное рассмотрение.