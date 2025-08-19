НАВЕРХ
Назван самый тяжелый день недели для человека

Источник:
Sibnet.ru
Самым тяжелым днем для человека можно назвать четверг, рассказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Такое восприятие возникает из-за биоритмов, пояснил специалист в комментарии РИА Новости. По его словам, люди отдыхают в воскресенье, в понедельник биоритм начинает подниматься, а максимума он достигает в среду, после чего снижается.

В связи с этим академик заявил, что в четверг не следует проводить контрольные работы в учебных заведениях. Медики рекомендуют проводить все контрольные в среду, но не в каждой школе это можно сделать.

Из-за особенностей биоритмов специалисты также выступают против второй смены в школах, напомнил Онищенко. Он добавил, что споры о нагрузке на детей в школах ведутся уже давно, но все они по-разному усваивают материал.

«Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать. Если он идет во вторую смену, это уже принципиально другая ситуация», — отметил эксперт.

