НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Продюсер Пригожин рассказал о гибели пропавшего на СВО зятя

Источник:
Sibnet.ru
447 2
Продюсер Иосиф Пригожин
Фото: Yv3010 / CC BY-SA 4.0

Суд признал погибшим зятя продюсера Иосифа Пригожина Евгения Ткаченко, пропавшего в зоне СВО, об этом он сообщил СМИ. О поисках мужа в феврале рассказывала дочь Пригожина Даная.

«Погиб он, как все молодые ребята гибнут, к сожалению, в драке, понимаете? То, что происходит сегодня, вы же знаете, в зоне СВО, поэтому погибают ребята — как с одной стороны, так и с другой», — сказал Пригожин RTVI.

Даная — дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Работала моделью plus-size, участвовала в конкурсе красоты и реалити-шоу. Ее свадьба с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

В феврале девушка в телеграм-канале сообщила, что ее муж пропал на СВО уже год и два месяца (затем пост был удален). Тогда продюсер комментировал, что шансов на то, что Ткаченко жив, не очень много.

По данным СМИ, Ткаченко получил повестку в сентябре 2022 года, когда началась частичная мобилизация, но ушел добровольцем в зону СВО в конце 2023 года, пообещав «вернуться героем». Зять Пригожина служил на Купянском направлении, был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда.

Еще по теме
Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет
Иноагент Максим Галкин попал под машину
Джастин Тимберлейк подхватил болезнь Лайма
Певица Mia Boyka запретила мужчинам розовый цвет
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Общество #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Изображение на Туринской плащанице могли получить со скульптуры
Лукашенко исключил поражение России на Украине
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Uynachalnica

Тут сразу и звание Народного артиста РФ надо присваивать.

Alex B 69

Ну какая же лезгинка без пистолета... 😀😀Особенно позолоченного..

колобок11

Хочешь стать экспертом? Каждый месяц говори, что будет подорожание и ты - эксперт!

Uynachalnica

"Ошибка обработки видео" - это о какой "вирусности"?