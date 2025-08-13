Продюсер Пригожин рассказал о гибели пропавшего на СВО зятя

Суд признал погибшим зятя продюсера Иосифа Пригожина Евгения Ткаченко, пропавшего в зоне СВО, об этом он сообщил СМИ. О поисках мужа в феврале рассказывала дочь Пригожина Даная.

«Погиб он, как все молодые ребята гибнут, к сожалению, в драке, понимаете? То, что происходит сегодня, вы же знаете, в зоне СВО, поэтому погибают ребята — как с одной стороны, так и с другой», — сказал Пригожин RTVI.

Даная — дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Работала моделью plus-size, участвовала в конкурсе красоты и реалити-шоу. Ее свадьба с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

В феврале девушка в телеграм-канале сообщила, что ее муж пропал на СВО уже год и два месяца (затем пост был удален). Тогда продюсер комментировал, что шансов на то, что Ткаченко жив, не очень много.

По данным СМИ, Ткаченко получил повестку в сентябре 2022 года, когда началась частичная мобилизация, но ушел добровольцем в зону СВО в конце 2023 года, пообещав «вернуться героем». Зять Пригожина служил на Купянском направлении, был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда.