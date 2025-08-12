Проблемы с мобильным интернетом привели к росту спроса на наличные

Рост спроса на наличные деньги в июле в России частично объясняется новостями о временных отключениях интернета в регионах, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка (ЦБ).

Средний профицит ликвидности сохранился на уровне июня — 1,2 триллиона рублей. Но рост наличных в обращении вызвал отток ликвидности на 0,2 триллиона рублей.

«Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах», — говорится в комментарии ЦБ

В различных регионах России регулярно сообщается о временном отключении мобильного интернета. Власти это связывают с обеспечением безопасности при атаке дронов.