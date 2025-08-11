НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кот стал звездой на презентации кроссовера Ford. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
237 0

Сонный кот стал героем презентации гибридного кроссовера Ford Territory на Филиппинах — ролик с мероприятия завирусился в Сети.

На видео с машины срывают покрывало, и оказывается, что под ним спал кот. По его виду понятно, что животное мирно спало и не очень довольно, что его прервали.

Ford Territory (Ford Equator) — среднеразмерный переднеприводный кроссовер, выпускаемый в Китае совместным предприятием JMC-Ford с 2021 года. Второе поколение оснащено 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, электродвигателем на 218 лошадиных сил и гибридной двухступенчатой коробкой передач DHT. Разгон до «сотни» занимает 8,5 секунды.

Еще по теме
Почему в дикой природе не бывает лигров
Перепись воробьев стартовала в России
Нос, лапки и левши: невероятные факты о кошках
Как кошки выбирают место для сна
смотреть все
Жизнь #Звери #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

funkit

Красную облупленную культяпку вам всем на воротник в чугуном исполнении от советской власти!!!

карат11

2+2 сколько будет? Сколько скажут, столько и будет! Вот и весь ВЦИОМ!

Egorka72

"Кому война, а кому мать родная"...

Uynachalnica

«Сократилась существенно за три последних года в России доля тех, кому денег даже на продукты не хватает....