Кот стал звездой на презентации кроссовера Ford. ВИДЕО

Сонный кот стал героем презентации гибридного кроссовера Ford Territory на Филиппинах — ролик с мероприятия завирусился в Сети.

На видео с машины срывают покрывало, и оказывается, что под ним спал кот. По его виду понятно, что животное мирно спало и не очень довольно, что его прервали.

Ford Territory (Ford Equator) — среднеразмерный переднеприводный кроссовер, выпускаемый в Китае совместным предприятием JMC-Ford с 2021 года. Второе поколение оснащено 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, электродвигателем на 218 лошадиных сил и гибридной двухступенчатой коробкой передач DHT. Разгон до «сотни» занимает 8,5 секунды.